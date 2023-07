Unterroth

13:03 Uhr

Unterroth heizt den neuen Holzbackofen an

Plus Der Holzbackofen beim Obst- und Gartenbauverein hat seine Feuertaufe bestanden und ist einsatzbereit. Am kommenden Sonntag können alle zum Probieren kommen.

Von Regina Langhans

Grundsätzlich planen Unterroths dorffesterprobte Vereine in größeren Dimensionen, schließlich gibt es hier schon eine dorfeigene Gefriere für Feste und Feiern. Jetzt kommt der altdeutsche Holzbackofen dazu mit Platz für 24 Brotlaibe im Stüble des Obst- und Gartenbauvereins im Dorf fertiggestellt. Vorsitzender Patrick Niederreuter denkt bereits an künftige Aktivitäten seines Gartenbauvereins, der Jugendgruppe, an Backkurse oder -tage im Dorf, die jetzt stattfinden können. Zuvor fand aber ein ausführlicher Probelauf statt, an dem auch unsere Redaktion teilnehmen durfte.

Als Expertin war Gerlinde Maier vom Backhäusle-Verein aus Unteropfingen gekommen, um Interessierten in Unterroth, darunter Florian Maier als einzigen Mann, zu zeigen, worauf es beim altdeutschen Holzbackofen ankommt. Allen war schnell klar: Brotbacken wie anno dazumal ist eine aufregende und zeitraubende Angelegenheit. Um ressourcenschonend vorzugehen, erfordert es Erfahrung und Planung.

