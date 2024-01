Unterroth West: Gemeinderat segnet höhere Kosten zähneknirschend ab

Plus Die Räte zeigen wenig Verständnis, sehen aber einen triftigen Grund für die Zustimmung. Auch ein weiteres Vorhaben in Unterroth wird teurer.

Die Planungen zum Baugebiet " Unterroth West" scheinen von Pannen begleitet, noch bevor überhaupt die Bagger anrollen. Ende November hat der Gemeinderat einer Entwurfsplanung des Ingenieurbüros Kling Consult für das neue Baugebiet "Unterroth West" zugestimmt und den Bauwilligen in Unterroth Hoffnung gemacht: Im Frühjahr 2024 folgt die Ausschreibung, darauf die Auftragsvergabe und idealerweise noch vor der Sommerpause der Baubeginn. Im Spätherbst könnte das Areal erschlossen sein und danach dürften gegebenenfalls die Bauherren loslegen. Umso größer die Überraschung, dass der Gemeinderat jetzt über eine Erhöhung der Honorarkosten von ursprünglich gut 70.000 Euro auf rund 110.000 Euro abzustimmen hatte. Bei vier Gegenstimmen gaben die Ratsmitglieder schließlich nach.

Der Tenor im Gremium lautete, keine weiteren Verzögerungen etwa wegen Honorarunstimmigkeiten riskieren zu wollen, um die Erschließung für die ersehnte Wohnbebauung voranzubringen. Auch wenn die mit gestiegenen Kosten bei den Erschließungsarbeiten begründeten Forderungen für die Gemeinderäte schwer verständlich wirkten. Wie die Summe des im März 2023 vorgelegten Angebots zu der im November 2023 neu erstellten Honorarforderung um 40.000 Euro steigen könne, erschien vielen im Gremium rätselhaft.