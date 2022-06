14-Jährige klaut Kosmetikartikel im Wert von 160 Euro

In Vöhringen hat eine Jugendliche verschiedene Drogerieartikel gestohlen. Die 14-Jährige wurde dabei von einer Mitarbeiterin ertappt.

Eine 14-Jährige hat in einem Vöhringer Drogeriemarkt verschiedene Artikel geklaut. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Montagnachmittag dabei beobachtet, wie sie ein Parfüm aus der Verpackung nahm und in ihre Tasche steckte.

Als eine Mitarbeiterin die Jugendliche kontrollierte, fand sie weitere Drogerieartikel, an denen die Umverpackung fehlte. Der Wert des Diebesguts betrug etwa 160 Euro. Die Polizeibeamten übergaben das Mädchen ihren Erziehungsberechtigten. (AZ)