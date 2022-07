51-Jähriger fährt Securtiy-Mitarbeiterin auf Vöhringer Wertstoffhof an

Weil die Sicherheitskraft einem 51-Jährigen kurz vor Schließung des Recyclinghofes die Zufahrt versperrte, fuhr der Mann die Frau an und floh anschließend.

Am Samstag hat ein 51-Jähriger kurz vor Schließung des Recyclinghofes im Birkach um 16 Uhr noch Wertstoffe anliefern wollen. Eine 29-jährige dort arbeitende Sicherheitsfachkraft wollte ihm die Zufahrt verwehren, was der 51-Jährige allerdings nicht akzeptierte, so die Polizei. Der Mann fuhr trotzdem auf das Gelände des Recyclinghofes ein, dabei touchierte er mit seiner Fahrzeugfront das linke Knie der Geschädigten.

Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen, so die Polizei. (AZ)