Bus touchiert geparktes Auto: 12.000 Euro Schaden

Ein Busfahrer schätzt in Vöhringen die Maße seines Fahrzeugs falsch ein. Dadurch kommt auch ein in der Bahnhofstraße abgestellter Wagen zu Schaden.

Hoher Sachschaden ist am Karsamstag bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen entstanden. Um 21.20 Uhr fuhr dem Polizeibericht zufolge ein 67 Jahre alter Mann mit einem Omnibus durch die Bahnhofstraße in Richtung Ulmer Straße. Dabei schätzte er die Abmessungen seines Fahrzeugs falsch ein und touchierte mit dem Bus ein Auto, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro. (AZ)