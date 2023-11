Vöhringen

vor 16 Min.

Das Vöhringer Stadtfest soll auch ohne den Kulturring weiterleben

Das Stadtfest hat einen idyllischen Platz in Vöhringen. Zwischen Pfarrkirche, Wasserachse, Josef-Cardijn-Haus und Kirchplatz lockt die sommerliche Fete immer zahlreiche Menschen an.

Plus Seit Jahrzehnten gilt das Vöhringer Stadtfest als Höhepunkt des Sommers. Und so soll es auch in Zukunft bleiben - auch wenn sich der Kulturring auflöst.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist eine frohe Kunde für alle Fans des Stadtfests: Die Vöhringer Freiluftfete, die meist Mitte Juli stattfindet, bleibt den Vöhringerinnen und Vöhringern erhalten. Das teilt Bürgermeister Michael Neher auf Nachfrage mit. Aber er betont: "Ohne Vereine geht es nicht. Die Stadt wird zwar mit dem Kulturamt Dinge koordinieren. Auch der Bauhof wird wieder hilfreich sein." Anlass für diese Aussagen ist eine weniger erfreuliche Nachricht: Der Kulturring, der das Fest bisher immer organisiert hatte, steht vor dem Aus.

Neher bittet um Verständnis, dass die Stadt nicht die Personen bezahlen kann, die Bier ausschenken. Der erste organisatorische Schritt ist jedenfalls schon getan, das große Zelt ist bestellt. Nach einem Gespräch mit Mitgliedern der Vereine, an denen auch Vertreter aus den Stadtteilen Illerberg und Illerzell teilgenommen haben, bekräftigt Neher, wie wichtig die Vereins sind. Sie haben bis jetzt die Gäste mit Speisen und Getränken versorgt. Der Bürgermeister wünscht sich das auch für die Zukunft. Die Vereinsvertreterinnen und -vertreter zeigten sich einverstanden und wollen auch künftig mitmachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen