Der Vöhringer Musikanten-Express startet wieder

Die Gäste im Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen erwartet Musik und Spaß. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not.

Das lange Warten hat sich gelohnt: Bei einem humoristischen Unterhaltungsnachmittag mit Die Runden Oberkrainer sowie D' Falschspieler und dem Conferencier Alpenland Sepp erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 18. Juni, ab 16 Uhr im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus Vöhringen Musik und Spaß.

Jung, sympathisch und gut gelaunt präsentieren sich Die Runden Oberkrainer, fünf Musikanten aus Slowenien, die in einer typischen Oberkrainer Besetzung mit Akkordeon, Klarinette, Trompete, Bass, Gitarre und natürlich mit ihrem Gesang die Herzen der Volksmusik-Fans im Sturm eroberten. Die Band wurde 2000 gegründet und hat sich zum Jahresbeginn 2021 neu formiert.

Das Repertoire des Familientrios D' Falschspieler aus dem Allgäu umfasst eine einzigartige Mischung aus Volksmusik, Alpenrock, Schlagersound sowie rockigen Oldies. Selina (19) spielt seit zwölf Jahren die Steirische Harmonika, der 17-jährige Tobias spielt seit zehn Jahren Gitarre und setzt mit seiner Jazzgitarre markant seinen Rhythmus in Szene. Vater Roland ist seit über 30 Jahren in der Musikwelt daheim und begleitet tatkräftig seine zwei Jungmusikanten mit dem Euphonium, E-Bass und Kontrabass.

Und dann ist da noch mit Alpenland Sepp ein Conferencier und humoristischer Moderator mit stimmungsvollen Kurzauftritten, legendären Alpenland-Hits und originellem Humorprogramm. 25 Jahre lang begeisterte Sepp Silberberger mit seinem berühmten Original Alpenland Quintett und beliebten Trio Alpenland Sepp & Co. das Publikum im Vöhringer Kulturzentrum. Ein Teil des Erlöses dieses Abends geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. (rfu)

Info: Tickets gibt es online unter www.akkordeon-club-voehringen.de oder bei den Vorverkaufsstellen City Reisebüro (Vöhringen), City Papeterie (Illertissen), Bücherwelt (Senden) sowie im Neu-Ulmer Dietrich-Theater.