Vöhringen

13:13 Uhr

Ran-Tankstelle in Vöhringen wird erneuert: Wann wieder getankt werden kann

Plus Die Tankstelle im Norden von Vöhringen wird derzeit umgebaut. Kraftstoff ist dort im Moment nicht zu haben. Der Shop bleibt allerdings geöffnet.

Wer in der im Norden von Vöhringen gelegenen Ran-Tankstelle sein Auto mit Sprit auffüllen will, kommt derzeit nicht weit. Zapfsäulen sind dort nicht zu sehen, dafür aber eine Baustelle. Denn die Tankstelle wird modernisiert. Auf Nachfrage gibt Sandra Weberpals, Pressesprecherin von Südramol, dazu Auskunft.

Das Unternehmen mit Sitz in Burgau im Kreis Günzburg betreibt mehrere Tankstellen in der Region sowie mehrere Waschanlagen in Bayern und Baden-Württemberg. Weberpals zufolge bleibt in Vöhringen die Überdachung des Tankfeldes bestehen, sie wird optisch dem neuen Ran-Konzept angepasst. Erneuert werden die Fahrbahn und die gesamte Tanktechnik, so wird es auch neue Zapfsäulen geben. Bis voraussichtlich Montag, 22. April, ist wegen des Umbaus kein Kraftstoffverkauf möglich.

