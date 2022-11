Die Stadtkapelle Vöhringen setzt mit Beethoven ein Glanzlicht

Plus Bei ihrem Jahreskonzert im Wolfgang-Eychmüller-Haus bewegt sich die Stadtkapelle Vöhringen auf sinfonischen Pfaden und erntet damit brausenden Beifall.

Es gibt immer mehr Blaskapellen, die mehr wollen als nur Unterhaltungsmusik zu machen. Ein Orchester, das schon seit Jahren auf sinfonischen Pfaden unterwegs ist und mit einem beachtlichen Repertoire aufwarten kann, ist die Stadtkapelle Vöhringen. Bei ihrem Jahreskonzert im Wolfgang-Eychmüller-Haus haben die Musikerinnen und Musiker gezeigt, mit welchem Elan sie sich auch schwierigen Kompositionen zuwenden.