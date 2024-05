Energiewende in Vöhringen: Wie die Stadt die Kraft der Sonne nutzt

Die Stadt Vöhringen hat auf mehreren kommunalen Gebäuden Photovoltaikanlagen installieren lassen. Deren Leistung ließe sich durch Speicher noch optimieren.

Mitten in der Stadt haben in Vöhringen großflächige Photovoltaikanlagen Platz gefunden. Auf dem Dach des Rathauses wird auf diese Weise Strom erzeugt, ebenso auf dem Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus. Wie viel diese beiden Anlagen leisten, kann jeder interessierte Bürger und jede interessierte Bürgerin auf der Internetseite der Stadt einsehen. Im Fall des Rathauses liegt der Eigenstromanteil, also der Anteil des erzeugten Stroms, den die PV-Anlage erzeugt, bei etwa 40 Prozent. Das ist schon ein beachtlicher Wert, im Vergleich zu anderen kommunalen Gebäuden aber noch wenig.

Auf Beschluss des Stadtrats stehen seit 2021 in Vöhringen jedes Jahr 100.000 Euro im Haushalt für die Installation von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften zur Verfügung. Außerdem hatte die Kommune von Fachleuten untersuchen lassen, auf welchen Dächern der städtischen Einrichtungen es sinnvoll oder überhaupt möglich ist, solche Anlagen zu installieren. Bei der Auftragsvergabe schließlich kam ein ortsansässiges Unternehmen zum Zug, nämlich die Firma Läsko Lämmle Elektro. Sie ist auch bekannt als Namensgeberin für das Vöhringer Stadion.

In der Kläranlage in Vöhringen wird der erzeugte Strom komplett verbraucht

Mithilfe von Läsko hat die Stadt mehrere PV-Projekte realisiert. Die stärkste Anlage mit einer Leistung von 100 Kilowatt Peak (kWp) befindet sich auf dem Klärwerk, beim Rathaus sind es 30 kWp, beim Kulturzentrum 63. Außerdem werden noch Module auf den Kindergärten Arche und St. Martin sowie auf dem Dach der Feuerwehr Illerberg angebracht. Und für die Grundschule Nord liegt schon ein Angebot vor.

Bereits vor der Studie wurden nach Angaben von Marcus Jung, Klimaschutzmanager bei der Stadtverwaltung, vier PV-Anlagen in Vöhringen in Betrieb genommen: im Jahr 2005 im Karl-Eychmüller-Sportpark, auf der Grundschule Illerberg (2012), auf der Uli-Wieland-Schule (2012) und auf dem Cardijin-Haus (2020). Hinzu kommen zwei Anlagen mit einem Mieterstrommodell, die eine andere Firma angebracht hat.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen hat eine Leistung von 63 Kilowatt Peak (kWp). Foto: Alexander Kaya

Bei der Kläranlage lohnt es sich besonders, auf die Kraft der Sonne zu setzen. Weil ihr Verbrauch so hoch ist, wird der erzeugte Strom zu 100 Prozent selbst verwendet. "Trotzdem braucht die Kläranlage noch zusätzlich Strom", sagt Tom Hieber, Geschäftsführer im Bereich erneuerbare Energien bei Läsko. Seiner Ansicht nach würde es sich für die Stadt lohnen, Batteriespeicher einzubauen. Dann ließe sich auch bei anderen Gebäuden der Eigenstromanteil deutlich erhöhen.

Das Ziel: Tagsüber erzeugten Strom auch am späten Abend nutzen

Klimaschutzmanager Jung fügt hinzu, dass man jedes Gebäude für sich betrachten müsse, weil es Unterschiede bei der Nutzung gebe. "Im Rathaus haben wir einen hohen Tagesverbrauch", sagt er, "im Kulturzentrum wird abends viel Strom verbraucht." Ziel sei es, Strom, der tagsüber mit Sonnenlicht erzeugt wird, in die Nacht mitzunehmen, wenn die Sonne nicht mehr scheint. "Ein Speicher könnte daher für das Kulturzentrum interessant sein", berichtet Jung. Er ist der Meinung: Wenn keine weiteren PV-Anlagen mehr installiert werden, dann sollte man das Geld im Haushalt für die Anschaffung von Speichern verwenden.

Bei den PV-Anlagen habe die Stadtverwaltung die Potenziale schon zu 70 bis 80 Prozent ausgeschöpft, schätzt er. Jetzt gehe es darum, die nicht idealen Dachflächen zu berücksichtigen oder eben zu schauen, wie sich die Nutzung bei bestehenden Anlagen noch optimieren lässt. Erfreulicherweise seien die Preise für Batteriespeicher in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, sagt Jung. "Im Vergleich zu 2021 sind sie schätzungsweise um 50 Prozent günstiger", ergänzt Hieber. In den Geschäftsräumen von Läsko zeigt er ein gängiges Modell für ein Einfamilienhaus. Es ist in etwa so groß wie ein großer Kühlschrank. Zu den derzeitigen Preisen sagt Hieber: Pro Kilowattstunde Leistung müsse man mit etwa 800 Euro rechnen.

Der Vöhringer Bürgermeister ist vom Nutzen der Anlagen überzeugt

Der städtische Klimaschutzmanager ist froh, auf die Expertise der Vöhringer Firma zurückgreifen zu können. 2021 und 2022 habe es Lieferschwierigkeiten bei PV- und Solarmodulen gegeben, erzählt er. Deshalb habe man Alternativen suchen müssen, um den Ausbau der erneuerbaren Energie voranzutreiben. Das sei gelungen.

Die Visualisierung der Daten der PV-Anlagen auf der städtischen Homepage (abrufbar unter voehringen.de unter der Rubrik "Bürgerservice und Politik", dann "Umwelt und Klimaschutz") ermöglicht eine gezielte Analyse des Verbrauchs und entsprechende Rückschlüsse. Bürgermeister Michael Neher kennt das bereits als Privatnutzer: Vor zwei Jahren hat er bei sich auf dem Garagendach eine PV-Anlage installieren lassen. "Es macht auch Freude, wenn man das als Nutzer sehen kann", sagt er. Und man passe sich an, um den am Tag erzeugten Strom auch optimal nutzen zu können: "Die Spülmaschine läuft bei uns erst ab 10 Uhr und auch die Waschmaschine ist tagsüber in Betrieb", erzählt er. Er sei fest davon überzeugt, dass es sich auch für die Stadtverwaltung wirtschaftlich rentiert, die PV-Anlagen zu betreiben. Hieber zufolge haben sich diese bei der Stadt jeweils nach sieben Jahren amortisiert.