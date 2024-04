Geldbörse gestohlen: Senior verliert mehr als 3000 Euro

Eine unbekannte Person entwendet in Vöhringen den Geldbeutel eines 90-Jährigen. Die Debitkarte wird anschließend zum Geldabheben und für Einkäufe verwendet.

Auf 3162 Euro beläuft sich der finanzielle Schaden bei einem Mann, dem beim Einkauf in Vöhringen die Geldbörse samt Debitkarte gestohlen wurde. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagmorgen, als der 90-Jährige in einem Verbrauchermarkt an der Industriestraße war. Der Dieb oder die Diebin nutzte die Debitkarte anschließend für Geldabhebungen und Einkäufe in einem Elektronikmarkt. (AZ)