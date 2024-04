Vöhringen

vor 33 Min.

Gottesdienst in Martin-Luther-Kirche kommt ins TV: So läuft die Aufnahme ab

In der renovierten Martin-Luther-Kirche in Vöhringen wird am Sonntag, 28. April, ein Gottesdienst fürs Fernsehen aufgezeichnet.

Plus Der TV-Sender ERF zeichnet am Sonntag den Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Vöhringen auf. Bibel TV strahlt ihn Anfang Mai aus.

Von Ursula Katharina Balken

Die Freude ist groß, die Anspannung fast noch größer. Ein Gottesdienst wird aus der evangelischen Kirche für den Sender Bibel-TV aufgezeichnet. Die Gemeinde sieht es als Ehre, dass Gottes Wort aus Vöhringen bundesweit ausgestrahlt wird. Aber dazu bedarf es einer Vielzahl von Vorbereitungen, die exakt eingehalten werden müssen.

Eine der größten Herausforderungen ist nach Worten von Pfarrer Jochen Teuffel "dem vorgegebenen Zeitplan einzuhalten. Der beläuft sich auf 52 Minuten". Dass diese Aufzeichnung überhaupt möglich wird, verdankt die Kirche ihrem Vorstand. Der besondere Bezug, der im Gottesdienst zum Tragen kommt, sind die Zehn Gebotsstelen vor dem Gotteshaus. Deshalb, so viel ist schon bekannt, wird Pfarrer Teuffel in seiner Predigt über die Bedeutung der Zehn Gebote sprechen.

