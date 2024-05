Unbekannte Person zerkratzt Auto in Illerzell

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand hat jemand einen Ford Focus beschädigt, der in der Waldseestraße in Illerzell stand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Waldseestraße in Illerzell ist ein Auto beschädigt worden. Der Vorfall wurde nun angezeigt, nach Angaben der Polizei hat er sich bereits zwischen 26. März, 18.30 Uhr, und 27. März, 14 Uhr, ereignet. Die Eigentümerin stellte an ihrem Ford Focus diverse Kratzschäden an den Radläufen, der Heckstoßstange und der rechten hinteren Türe fest. Vermutlich wurden die Beschädigungen mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ungefähr 5000 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)