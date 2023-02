Vöhringen

18:15 Uhr

Im Zeichen der Körperkunst: Das erlebten Besucher auf der Tattoomesse

Viele Besucherinnen und Besucher ließen sich am Wochenende in Vöhringen ein Tattoo stechen.

Plus Manche schlugen spontan zu, andere überlegten Jahre: Bei der Tattoo-Convention in Vöhringen wurden viele gestalterische Entscheidungen fürs Leben getroffen.

Von Thomas Vogel

Es muss nicht gleich das viel belächelte "Arschgeweih" sein und natürlich auch nicht die Zone über dem Hinterteil, die zum Bildträger werden soll. Allein was die Motive betrifft, steht den Fans von Tattoos ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten zur Auswahl: von Mandala bis gegenständlich, von Pirat bis zur permanent geheimnisvollen Schönen. Oder von Maori über Celtic bis "Trash-Aquarell", wie das in der Fachsprache heißt, in der sich die Insider verständigen. All das war Thema im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen, das am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen der Körperkunst stand.

