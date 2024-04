Jetzt kommen Vöhringer auch online zu neuem Lesestoff

Mit einem Abholschrank erweitert die Vöhringer Stadtbücherei ihr Angebot. Auch außerhalb der Öffnungszeiten können Nutzer das Buch ihrer Wahl erhalten.

Diese Anschaffung bringt die Vöhringen Stadtbücherei auf den neuesten Stand moderner Bibliothekstechnik. Ein Abholschrank am Haupteingang des Josef-Cardijn-Hauses ermöglicht einen Büchertausch zur jeder Tages- und Nachtzeit. "Das ist eine tolle Geschichte", sagt Bürgermeister Michael Neher. Er spricht von einem immensen Mehrwert für die Bücherei. Die Stadt habe das Projekt gerne unterstützt, fügt er hinzu. Rund 3000 Euro kostet der Abholschrank.

Rosi Brunner-Wiest, die Leiterin der Stadtbücherei, erklärt, wie die neue Einrichtung funktioniert. Der Schrank hat acht kleine Boxen, die Schließfächern ähneln. Zu öffnen sind sie mit einem Code. Damit kann ein Leser oder eine Leserin das Fach öffnen und das zuvor per E-Mail in der Bücherei bestellte Wunschbuch entnehmen. Auf dem gleichen Wege erfolgt auch die Rückgabe. Brunner-Wiest berichtet, wie sie auf diesen Abholschrank aufmerksam geworden ist: "Bei einem Besuch in Ravensburg habe ich einen solchen Schrank gesehen und das hat mich begeistert."

Rund 1100 Personen zählen zum festen Kundenstamm der Stadtbücherei Vöhringen

Der Bestand der Stadtbücherei umfasst rund 10.000 Medien. Darunter sind 4000 Kinderbücher, 1000 Kinder-Sachbücher, 3000 Romane und 1000 Sachbücher für Erwachsene sowie 30 verschiedene Zeitschriften. Zudem gibt es 150 Tonies. Das sind elektronische Kunststofffiguren, die auf eine Box gestellt werden. Diese spielt dann ein Hörspiel oder Lieder ab. Schon kleine Kinder können das Gerät selbst bedienen. Zum Angebot im Josef-Cardijn-Haus kommen die Möglichkeiten durch den digitalen Verbund Lesen Online Südbayern, kurz LEO-Sued. "Dadurch steht unseren Lesern zusätzlich das vielfältige virtuelle Angebot aus rund 90.000 Medien zur Verfügung", sagt Brunner-Wiest.

45.000 Medien wurden nach Angaben von Brunner-Wiest im Jahr 2023 ausgeliehen, das sind zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Es gibt nach Angaben der Leiterin einen festen Kundenstamm von rund 1100 Personen. Um alle Wünsche der großen und kleinen Leserinnen und Leser zufriedenzustellen, arbeiten zehn Frauen ehrenamtlich in der Bücherei. Ihren Einsatz hebt Bürgermeister Neher lobend hervor: "Sie sind es auch, die die Bücherei zu einem Begegnungsort machen. Aber diese neue Dienstleistung durch den Abholschrank sollte nicht den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen ersetzen."

Die Leiterin berichtet von weiteren Neuerungen in der Bücherei

Es gibt noch etwas Neues in der Vöhringer Bibliothek: Die "Leselotten" sind bunte Taschen, in die Brunner-Wiest Bücher packt, wenn sie Kindergärten besucht. Auch an Vorschulkinder ist gedacht: Die Mädchen und Buben werden in die Bücherei eingeladen oder sie können an der Aktion "Werde ein Bücherfuchs" teilnehmen. Die Aktion beinhaltet drei Besuche in der Stadtbücherei. Auf diese Weise lernen die Kinder kennen, was dort alles an Lesestoff auf sie wartet. Mit Suchspielen und Vorlesen können sie die Bücherei erkunden. Mit einer Urkunde mit der Aufschrift "Ich bin ein Bücherfuchs" werden die Kinder ausgezeichnet. 86 Lesefüchse gibt es schon.

