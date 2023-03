Vöhringen

vor 18 Min.

Kleidung für die Kleinsten: Vöhringerin verkauft Mode aus zweiter Hand

Plus Kinder wachsen schnell und brauchen oft neue Kleidung. Das geht ins Geld. In Vöhringen gibt es jetzt einen Secondhand-Shop für kleine Kunden.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Luisa ist drei Jahre jung und ein kleiner Wirbelwind. Sie weiß, was sie will, aber auch, was sie nicht will. Das bezieht sich besonders auf ihre modischen Vorlieben. Daher hält sie sich auch gern im Geschäft ihrer Mama auf. Denn in der Illerzeller Straße hat Susann Kolleth gerade einen Secondhand-Shop für Kinderbekleidung eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen