Ladendetektive überführen vier Ladendiebe in Vöhringen

Auf ganz unterschiedliche Weise haben in Vöhringen Ladendiebe versucht, Waren mitzunehmen, ohne sie zu bezahlen.

Zwei Ladendetektive haben im Laufe des Freitagnachmittags drei Diebstähle in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße in Vöhringen aufgedeckt.

Die erste Tat ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Die Ladendetektive beobachteten einen 50-jährigen Kunden dabei, wie er einen Geldbeutel an sich nahm und sich damit in die Haushaltsabteilung begab. Dort entfernte er mittels eines dort zum Verkauf befindlichen Messers die Kabelbinder der Verpackung des Geldbeutels. Anschließend traf er sich mit seiner 48-jährigen Begleiterin in der Getränkeabteilung. Die Mittäterin schirmte den 50-Jährigen ab, sodass der Mann den Geldbeutel vermeintlich unbeobachtet einstecken konnte. An der Kasse bezahlten die beiden ihren Einkauf in Höhe von etwa 50 Euro, den Geldbeutel allerdings nicht. Da beide über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Die zweite Tat entdeckten die Ladendetektive gegen 18 Uhr, als ein 32-Jähriger zwei Fleischkonserven, ein Shampoo sowie Handschuhe im Wert von insgesamt knapp 30 Euro in seinen Hosentaschen verstaute und diese an der Kasse nicht bezahlte. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

Gegen 19.15 Uhr ließen sich eine 16- und eine 18-Jährige nach eigener Aussage zu einer Mutprobe hinreißen. Diese bestand darin, diverse kosmetische Erzeugnisse in ihre Jacken zu stecken und ohne zu bezahlen aus dem Laden zu bringen. Dies blieb allerdings zum Leidwesen der beiden Mädchen nicht unentdeckt. Sie sehen nun ebenfalls einer Anzeige wegen Ladendiebstahl entgegen. (AZ)