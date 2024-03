Ladendieb geht mit Einkaufswagen durch die Eingangstür nach draußen

Durch dreistes Vorgehen macht ein unbekannter Täter Beute in einem Verbrauchermarkt in Vöhringen. Zusammen mit einem Helfer gelingt ihm die Flucht.

Bislang kann der Wert der Beute nur grob beziffert werden: Ein dreister Ladendieb hat mit mehreren Verkaufsartikeln im Einkaufswagen einen Verbrauchermarkt in Vöhringen einfach durch die Eingangstüre verlassen. Ein Komplize half ihm dabei, die Waren anschließend ins Auto zu laden.

Das Auto, mit dem die Männer davonfuhren, hatte ein ausländisches Kennzeichen

Nach Polizeiangaben legte der bislang unbekannte Täter in dem Geschäft mehrere Verkaufsartikel in seinen mitgeführten Einkaufswagen. Diesen schob er dann in Richtung Eingangstür. Als sich ein Kunde näherte und die Glasschiebetür dadurch öffnete, schob der Dieb den Einkaufswagen hastig durch die offene Einkaufstür auf den Parkplatz. Zusammen mit einem anderen Mann lud er die Waren in ein Auto mit ausländischer Zulassung. Kurz darauf flüchteten die beiden mit dem Wagen.

Die herbeigerufene Polizeistreife konnte das beschriebene Fahrzeug nicht mehr ausfindig machen. Die Höhe des Entwendungsschadens kann laut Polizei derzeit nur grob beziffert werden. Sie liegt vermutlich im niedrigen dreistelligen Bereich. (AZ)