Lastwagenfahrer beschädigt Zaun und flüchtet

Ein Lastwagenfahrer touchiert einen Maschendrahtzaun und verursacht einen Schaden "in nicht unerheblicher Höhe", so die Polizei, die nun Zeugen sucht.

Am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, hat sich in der Straße Bei der Ölmühle eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Offenbar touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer dort einen Maschendrahtzaun und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)