Musical an der Realschule: Immer wieder begeistert das Dschungelbuch

An der Staatlichen Realschule Vöhringen haben Schülerinnen und Schüler ein Musical einstudiert. Premiere ist am Donnerstagabend im Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Wer kennt sie nicht, die rührende Geschichte des kleinen Mogli, der im Dschungel aufwächst, unter wilden Tieren Freunde findet, die ihn aufziehen und lehren, in der Wildnis zu überleben? Der englische Autor Rudyard Kipling hat die Geschichte 1894 ersonnen. Aber Walt Disney brachte sie durch seinen 1967 uraufgeführten Film zu Weltruhm. Und jetzt geben Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Realschule Vöhringen der Story ein neues Gesicht.

Theater und Showaufführungen an der Realschule haben Tradition. Die allerdings wurde durch Corona abrupt unterbrochen. Ende des vergangenen Schuljahres fand sich ein Lehrerinnen-Quintett zusammen, das unisono die Meinung vertrat, dass das Schulleben wieder bereichert werden müsse. Und womit kann man das am besten? Mit Musik und Theater.

Fünf Lehrerinnen schrieben die Vöhringer Fassung des Dschungelbuchs

Das Team um Annegret Wheatman, Birgit Wieland, Stefanie Ruf, Isabel Schedel und Ariana Marka dachte nach: Was kann man auf die Bühne bringen, das die Jugendlichen und auch das Publikum begeistert? "Wir überlegten und plötzlich fiel das Wort Dschungelbuch", erinnern sich Annegret Wheatman und Birgit Wieland. Denn dieses Thema erfüllte alle Voraussetzungen an ein Stück, man konnte zahlreiche jugendliche Darstellerinnen und Darsteller auf die Bühne bringen, was sehr wichtig ist bei einer Schulgemeinschaft. Und wie macht man das? Man "bediente" sich bei den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, bei der AG Schulspiel, Chor, Schulband, bei der Trommelgruppe und der Turner-AG. In den großen Ferien saß die Fünferrunde zusammen und schrieb gemeinsam das Textbuch, eine zeitaufwendige Arbeit, denn es gibt zwölf Sprechrollen. So entstand die Vöhringer Fassung des Dschungelbuchs.

Bevor man jedoch an die Umsetzung gehen konnte, fand ein Casting statt. "Wir hatten in der Aula ausgeschrieben, was wir planten, und die Schülerinnen und Schüler konnten sich bewerben", erzählt Birgit Wieland. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 74 Schülerinnen und Schüler sind jetzt in das Musical involviert, außerdem arbeiten zwei als Tontechniker backstage. Sie fanden kompetente Unterstützung bei Willi Hofstetter, der bei Veranstaltungen im Wolfgang-Eychmüller-Haus zuständig ist für Ton- und Lichttechnik. Er stand mit seinem Know-how den jungen Leuten zur Seite. Nicht vergessen werden dürfen die drei Schüler, die durch den Wechsel des Bühnenbildes einen wichtigen Part minutiös zu erledigen haben. Eine weitere Besonderheit an der Vöhringer Aufführung: Ein Mädchen schlüpft in die Rolle des Mogli.

Zum Probenwochenende ging es nach Bonlanden

Aber das Theaterspielen entband natürlich nicht von den schulischen Pflichten. Ein Probenwochenende fand in Bonlanden statt. Vor diesem war nur in einzelnen Gruppen geprobt worden, nun wurde das Musical in einem Stück durchgespielt. Das Fünferteam vergleicht das mit einem Puzzle: Die einzelnen Abschnitte wurden zu einem Ganzen zusammengefügt. Jetzt ist die Spannung groß, das Lampenfieber auch, aber die Freude noch größer. Ein Blick in die Probenarbeit macht klar - die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartetet ein ganz besonderer Abend.

Aufführungen: Das Musical hat am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus Premiere. Am Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, gibt es eine Wiederholung.