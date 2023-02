Notdurft an fremdem Grundstück hat für betrunkenen Lkw-Fahrer Folgen

Ein stark alkoholisierter Mann erleichtert sich in Vöhringen und will anschließend mit dem Lastwagen weiterfahren. Ein Zeuge kann ihn davon abhalten.

Diese Notdurft hatte Folgen: Ein 51 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend dabei beobachtet worden, wie er an einem Grundstück in der Illerzeller Straße einem menschlichen Bedürfnis nachging. Dem Polizeibericht zufolge stellte ein Zeuge den Mann direkt zur Rede. Dieser reagierte jedoch nicht, sondern machte sich mit schwankendem Schritt auf den Weg zu seinem abgestellten Lastwagen.

Ein Alkoholtest zeigte mehr als zwei Promille an

Bevor der 51-Jährige losfahren konnte, gelang es dem Zeugen, den Zündschlüssel zu ziehen und die Polizei zu verständigen. Ein Alkoholtest zeigte bei dem Lkw-Fahrer einen Wert von mehr als zwei Promille an. Der Mann musste seinen Lastwagen stehen lassen, die Polizei hat außerdem eine Blutentnahme veranlasst. (AZ)