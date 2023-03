Radlerin verletzt sich schwer, weil Autofahrerin sie übersieht

Eine Frau missachtet die Vorfahrt einer Zweiradfahrerin in Vöhringen. Es kommt zur Kollision. Die Radlerin stürtzt und muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

In Vöhringen hat sich am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr ein Unfall ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Auto aus einem Carport, um auf die Falkenstraße zu gelangen. Beim Ausparken übersah die Frau eine 72-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Falkenstraße in Richtung Süden unterwegs war und Vorfahrt hatte.

Daher kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. (AZ)