Der Wettstreit der Roboter beginnt: Was beim Robocup 2023 geboten ist

Nach zwei Jahren findet in Vöhringen wieder der Robocup Junior statt. Dort können sich Jugendliche aus Süddeutschland für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Der Robocup Junior Vöhringen ist nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause zurück: Anfang März rollen also wieder die kleinen Roboter über die Tische im Kulturzentrum. An dem Wettkampf nehmen Jugendliche aus dem gesamten süddeutschen Raum teil, um mit ihren selbst gebauten und eigens programmierten Robotern gegeneinander anzutreten. Dabei messen sich die Teams in verschiedenen Disziplinen und versuchen dabei, sich für die Deutsche Meisterschaft, die Robocup German Open 2023 in Kassel, zu qualifizieren.

Drei Hauptdisziplinen beim Robocup 2023

In drei Hauptdisziplinen treten die Robotik-Teams gegeneinander an: Soccer, Rescue und On Stage. Ziel der Soccer-Liga ist es, einen Fußballroboter zu entwickeln, der sich selbstständig auf einem speziellen Spielfeld orientieren, dort den Ball finden und Tore schießen kann. Die Liga unterteilt sich wiederum in viele Subdisziplinen. In der Disziplin „Rescue“ messen sich die Roboter in einer Katastrophensimulation. Diese ist als Parcours aufgebaut, auf dem sie Hindernisse bewältigen sowie „verschüttete Opfer“ erkennen und retten müssen. Bei „On Stage“ geht es um die kreative Umsetzung von Theaterstücken und Choreografien. Sie lässt den Veranstaltern zufolge den größten Spielraum für die Konstruktion der Roboter und die Ausgestaltung des Auftritts. Meist nutzen die Teams dabei mehrere Roboter und lassen diese zu Musik tanzen.

Das Robotics Competence Center Illertal, kurz RoCCI, veranstaltet die Wettkämpfe in Vöhringen und wird dabei von der Stadt, dem Illertal-Gymnasium, der Realschule sowie der Firma Tectronic unterstützt. "Mit mehr als 90 angemeldeten Teams und 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern können wir nahtlos an den Erfolg der Jahre vor der Pandemie anknüpfen", teilt RoCCI-Schriftführer Martin Werdich mit.

Zuschauer können die Roboter in Vöhringen beobachten

Der Robocup Junior findet am Samstag, 4., und Sonntag, 5. März, im Kulturzentrum Vöhringen statt. Jeder ist willkommen, die Wettkämpfe zu beobachten, der Eintritt ist frei, teilen die Veranstalter mit. Für Zuschauer ist der Wettkampf am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. (AZ)