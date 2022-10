Unternehmen will wissen: Besteht in Vöhringen Interesse am Glasfaserausbau?

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser nennt die Voraussetzungen für den Netzausbau in Vöhringen. Am 25. Oktober ist ein Informationsabend im Kulturzentrum.

Bürgerinnen und Bürger haben in Vöhringen in den kommenden Wochen die Chance, einen Anschluss an das Glasfasernetz zu bekommen, um in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet das Unternehmen Deutsche Glasfaser am Dienstag, 25. Oktober, die sogenannte Nachfragebündelung.

Deutsche Glasfaser ist nach eigenen Angaben der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland. Bis zum Stichtag 28. Januar 2023 können die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet in Vöhringen im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. "Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in Vöhringen mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege", teilt das Unternehmen mit.

Im Josef-Cardijn-Haus in Vöhringen richtet Deutsche Glasfaser einen Servicepunkt ein

Die Stadt und Deutsche Glasfaser haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. "Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen", sagt Bernard Peterander, Projektleiter von Deutsche Glasfaser.

Die neue Infrastruktur berücksichtige alle Haushalte im Ausbaugebiet und schaffe die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können, schreibt das Unternehmen. Dann allerdings müssten diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Bei einem Informationsabend am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Großen Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses werden Interessierte über das Projekt informiert. Bernard Peterander und sein Beraterteam beantworten an dem Abend auch Fragen der Besucherinnen und Besucher. Informationen über die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf gibt es auch im eigens eingerichteten Servicepunkt im Josef-Cardijn-Haus, der am 25. Oktober um 14 Uhr eröffnet wird. Danach ist die Anlaufstelle donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Deutsche Glasfaser bietet auch persönliche Beratungen zu Hause an. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02861/8133427 und unter www.deutsche-glasfaser.de/voehringen. (AZ)