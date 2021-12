Veranstaltungen im Vöhringer Kulturzentrum werden verschoben

Plus Die Corona-Pandemie bringt einmal mehr den Spielplan im Wolfgang-Eychmüller-Haus durcheinander. Ein Überblick über Absagen und Verschiebungen.

Die Corona-Pandemie hat sich zum Winter hin wieder verschärft, die Maßnahmen wurden wieder strenger. Das betrifft nun auch das Programm im Vöhringer Kulturzentrum. Veranstaltungen, vor allem Anfang des Jahres, werden abgesagt oder verschoben.