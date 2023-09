Warum am Illertal-Gymnasium in Vöhringen Bäume weichen müssen

Plus Um Fahrräder besser vor dem Wetter zu schützen, wird der Stellplatz überdacht. Dafür wurden Bäume gefällt, aber es gibt Ersatz.

Beim Bau des Illertal-Gymnasiums Vöhringen (IGV) 1982 wurden auch 260 Abstellflächen für Fahrräder eingeplant. Die werden jetzt überdacht, damit die teilweise doch recht teuren Räder nicht Wind und Wetter ausgesetzt sind. Zudem wird es eine Fahrradgarage geben, für 30 Räder konzipiert. Mit den Arbeiten südlich der Schule ist bereits begonnen worden. Dass dabei Bäume gefällt wurden, hat bei einigen Menschen Irritationen ausgelöst.

Für die Arbeiten wurden sechs mittelgroße Bäume gefällt, vier Bergahorn, ein Spitzahorn und eine Hainbuche. Doch das Trostpflaster hält Bernd Schweighofer, im Landratsamt zuständig für die Außenanlagen, schon in der Hand. "Es werden acht neue Bäume gepflanzt, zwei mehr als bisher. Dabei achten wir darauf, dass sie klimaverträglich sind." Im Gespräch sind laut Schweighofer Hainbuchen aus dem Kaukasus. Welche Baumarten dann letztendlich gesetzt werden, ist noch nicht sicher. Ein Baumsachverständiger habe geraten, auf die Klimaverträglichkeit der neuen Bäume besonders zu achten, weil der Klimawandel auch in diesen Breiten spürbar ist.