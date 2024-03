Wieland investiert 80 Millionen Euro in Gießerei-Erweiterung

Das Unternehmen investiert 80 Millionen Euro in den Standort Vöhringen. Die Vorbereitungen für einen Abriss und einen Neubau auf dem Gelände laufen bereits.

Die Wieland-Gruppe bereitet auf ihrem Gelände in Vöhringen eine große Baumaßnahme vor: Ende 2025 soll die Erweiterung der Gießerei in Betrieb gehen. Die Vorbereitungen zum Abriss eines älteren Gebäudes, das sich dort befindet, wo der Neubau errichtet werden soll, sei bereits in vollem Gange, teilt Wieland mit.

Die bisherigen Arbeiten auf dem Werksgelände in Vöhringen wurden nach Angaben des Unternehmens von außen kaum wahrgenommen: Das ehemalige Metalllager musste für die kommenden Schritte vorbereitet werden. Denn statt komplett abzureißen und neu zu bauen, setzt Wieland bei der Konstruktion der neuen Recyclinganlage auf Bestandsschutz. Abgerissen wird laut Pressemitteilung nun lediglich eine ehemalige Presswerkshalle. Dafür liege die Genehmigung auch bereits vor.

Während der Bauphase ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen

Nun gelte es, die Infrastruktur für die Baustelle einzurichten. „Nach dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen soll es dann auch mit dem Neubau möglichst schnell losgehen“, wird Rudolf Liebsch, Projektleiter bei Wieland in Vöhringen, in der Mitteilung zitiert. „Darauf möchten wir vorbereitet sein und die künftigen Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Das setzt eine sorgfältige Planung voraus.“

Durch den Aufbau einer temporären Lärmschutzwand für die Abriss- und Bauphase stellt Wieland demnach sicher, dass sämtliche Schallemissionen über den gesamten Zeitraum der Arbeiten eingehalten werden. Der Schutz vor Lärmemissionen sei auch dann gegeben, wenn die Anlage in Betrieb geht: Hierfür setzt Wieland nach eigenen Angaben zum einen auf lärmreduzierte Technik und schalldämmende Baustoffe, zum anderen auf eine intelligente Anordnung von Toren sowie Ein- und Ausfahrtschleusen. „Umfangreiche Gutachten, die teilweise die Daten eines ganzen Jahres berücksichtigen, haben uns bescheinigt, dass wir alle Grenzwerte weit unterschreiten – auch dann, wenn die neue Anlage in Betrieb ist“, sagt Liebsch.

Durch technische Verbesserungen konnte Wieland laut Pressemitteilung außerdem die Emissionen in Vöhringen in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich senken. "Zwar muss während der Bauphase mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden, die Anzahl der Lkw im späteren Betrieb wird sich jedoch nur minimal erhöhen", kündigt das Unternehmen an.

Wieland will seinen CO 2 -Fußbabdruck weiter reduzieren