Autos stoßen an Stoppstelle in Wain zusammen

Auf 16.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der am Donnerstag bei einer Kollision auf einer Kreuzung in Wain entstanden ist. Es wurde niemand verletzt.

Auf einer Kreuzung in Wain sind am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Verkehrspolizei Laupheim schätzt den Schaden an dem Mercedes und an dem VW auf jeweils 8000 Euro.

In der Erstmeldung war von einem schweren Verkehrsunfall in Wain die Rede

Laut Polizeibericht war um 14.15 Uhr ein 67-Jähriger mit dem Mercedes im Buchenweg unterwegs. An einer Stoppstelle hielt er zunächst an. Anschließend fuhr der Mann in die Kreuzung Kärtnerstraße ein, um weiter auf der L280 in Richtung Dietenheim zu fahren. Von rechts kam eine 22-Jährige mit einem VW. Sie hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Da laut Erstmeldung zunächst von einem schweren Verkehrsunfall ausgegangen worden war, kamen auch Rettungsdienst und Feuerwehr an die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit aber wieder abrücken. (AZ)