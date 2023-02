Zehnjähriger rennt über Straße und wird von Auto erfasst

Ein Junge möchte in Weißenhorn in das Auto seiner Mutter einsteigen. Er rennt unvermittelt über die Straße und wird von einer Frau angefahren.

EIne 63-Jährige hat in Weißenhorn einen Zehnjährigen angefahren. Laut Polizeiangaben lief der Junge am Dienstagmittag von der Schule nach Hause. Seine Mutter fuhr ihm, wie jeden Tag, entgegen. Als sie ihren Sohn erblickte, hielt sie auf dem Seitenstreifen an. Da sich der Gegenverkehr staute, rannte der Junge unvermittelt hinter einem wartenden Bus über die Straße.

Dabei erfasst ihn die 63-jährige Autofahrerin frontal. Der Zehnjährige stand nach dem Verkehrsunfall auf und rannte zu seiner Mutter. Er wurde bei der Kollision leicht verletzt. (AZ)