48 Brände gelöscht: Feuerwehr Weißenhorn zieht Bilanz

Nachwuchsprobleme hat die Feuerwehr Weißenhorn derzeit keine – Platzprobleme hingegen schon. Ab wann der Bau des Gerätehauses möglicherweise starten kann.

Eindrucksvolle Bilanzen der Bereitschaft, rund um die Uhr ehrenamtlich für die Hilfeleistung an in Not geratenen Mitmenschen zu leisten, legten Kommandant Matthias Thuro und Vereinsvorsitzender Uwe Kuntze bei der kombinierten Jahresversammlung der kommunalen Einrichtung Feuerwehr und des Fördervereins "Freiwillige Feuerwehr Weißenhorn e. V." vor. Für beide standen deshalb Dank und Anerkennung im Mittelpunkt ihrer Jahresberichte, was auch in einer überaus großen Reihe von Ehrungen zum Ausdruck kam.

Die Leiterinnen der Jugendgruppe, Verena Wittmann, und der Kinderfeuerwehr, Johanna Mayer, bewiesen, dass sie mit einer abwechslungsreichen Ausbildung von 17 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, sowie mit der spielerischen Heranführung an die Feuerwehr von 31 Kindern zwischen 6 und 11 Jahren, engagiert dafür sorgen, dass der "ältesten Bürgerinitiative der Welt" der Nachwuchs nicht ausgeht.

Gerätehaus der Weißenhorner Feuerwehr wird eventuell noch dieses Jahr gebaut

Kommandant Thuro nahm in seinem anschließenden Bericht darauf Bezug und machte darauf aufmerksam, dass beim Beginn der Planung für das neue Gerätehaus von einer deutlich geringeren Zahl an Nachwuchskräften und Aktiven ausgegangen wurde. Der dafür vorgesehene Raum im Neubau sei deshalb bereits heute zu klein. Man werde eine Lösung finden, aber das sei ein Beispiel dafür, dass man bei der Planung in die Zukunft schauen müsse.

Die Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter überbrachte neben Dank und guten Wünschen der Stadt die Nachricht, dass nach der aktuell laufenden Ausschreibung für das Gerätehaus mit dem Baubeginn ("ohne Gewähr") noch in diesem Jahr zu rechnen sei. Die Ausschreibung habe fünf Angebote von Generalunternehmern erbracht, die alle innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen.

Doch zuvor beeindruckte Matthias Thuro mit den Einsatzzahlen: Im Kalenderjahr 2023 waren die 90 Aktiven der Feuerwehr Weißenhorn bei 207 Einsätzen tätig. Davon waren 48 Brände, 89 technische Hilfeleistungen, 4 Gefahrgut-Einsätze sowie 9 sonstige Einsätze abzuarbeiten gewesen. Die Einsätze dauerten insgesamt 370 Stunden und erforderten 1670 Personalstunden. Hinzu kommt ein Vielfaches an Arbeits- und Übungsstunden.

Die Weißenhorner Feuerwehr ist zufrieden mit der Unterstützung der Stadt

Als besonderes Beispiel der stets gewährten Unterstützung durch Stadt, Bürgermeister und Stadtrat nannte er die kurzfristige Schaffung von drei 520-Euro-Stellen, die von Freiwilligen besetzt wurden, nachdem der hauptamtliche Gerätewart krankheitsbedingt für längere Zeit ausfiel. Zuschüsse für Lehrgangsteilnahmen sowie Lkw-Führerscheine nahm er zum Anlass für weiteren Dank. Die gute Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren sowie Anregungen zur interkommunalen Erledigung zahlreicher Tätigkeiten mit Nachbargemeinden nach dem Beispiel von Illertissen und Buch fand ebenfalls Erwähnung. Auch eine zusätzliche "Kalthalle" zur Lagerung von bisher an verschiedenen Plätzen gelagertem Material, regte Thuro an.

Der scheidende Pfarrer Andreas Erstling erhielt seinen ehemaligen Helm geschenkt. Unser Bild zeigt ihn gemeinsam mit der dritten Bürgermeisterin Jutta Kempter und Feuerwehrleuten. Foto: Wilhelm Schmid

Bei den Fahrzeugbeschaffungen dankte er für die Bestellung eines Mannschaftstransportwagens, wobei solche Fahrzeuge künftig auch für die Ortsteilwehren nötig seien, sowie die schon "angestoßene" Beschaffung eines Nachfolgers für das in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug. Dafür seien auch die Arbeiten am Feuerwehrbedarfsplan auf dem Weg.

Vereinsvorsitzender Uwe Kuntze listete anschließend insgesamt 20.586 Stunden auf, die von allen Vereinsmitgliedern im Jahr 2023 bei Einsätzen, Sicherheitswachen, Übung und Ausbildung, Dienstsport, Organisation und Verwaltung, Arbeiten an Geräten und Fahrzeugen sowie weiteren Arbeiten, beispielsweise für den Kreisfeuerwehrverband, geleistet worden waren. Auch er nahm all das zum Anlass für umfangreiche Dankesbekundungen, die auch bei den anschließenden Ehrungen und Ernennungen ihren Ausdruck fanden.