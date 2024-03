Alina Huber und Matthias Düffert erhalten Franz-Martin-Kuen-Preis

"Hübschhässlich, schaurigschön" lautet das Motto des Weißenhorner Kunstpreises. Die Ausstellung im Rathaus zeigt, wieso diese Gegensätze so gut zusammenpassen.

Die Göttin der Liebe als – immerhin freundlich blickende – Kröte mit Perücke, das Medium der Geburt statt der Muschel eine schwabbelige Blase und letztendlich flankiert von nicht gerade subtil ausgearbeiteten Puppen. Hässlich? Schön? Immerhin ein Eyecatcher der Ausstellung im Treppenhaus des Weißenhorner Rathauses. Nach einer längeren Pause aus bekannten gesundheitspolitischen Gründen konnte am vergangenen Freitag der renommierte Kunstpreis, benannt nach dem großen Sohn Weißenhorns, Franz Martin Kuen, wieder unter reger Anteilnahme des Publikums verliehen werden.

Die Thematik und somit auch die Fragestellung war durchaus philosophisch: "Hübschhässlich, schaurigschön" oder mit anderen Worten, was Schönheit ist, liegt in den Augen des Betrachters. Doch ganz so einfach scheint es die Kunstgeschichte uns nicht zu machen, wie Matthias Kunze zu bedenken gibt: Das wirklich Schöne, harmonisch Vollendete, habe in der Kunst kaum einen Platz mehr. Gerade im letzten Jahrhundert seien Stilrichtungen entstanden, in deren Folge Schönheit oftmals als obsolet und gar als Kitsch betrachtet wurde, gibt der Leiter des Heimatmuseums zu bedenken.

In Weißenhorn geht es um die Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Schönheit und Hässlichkeit

Ulrich Hoffmann spannte den Bogen weiter zur Faszination des Bösen, sei es in der Personifizierung durch Mephisto in Goethes Faust oder in unserer Zeit, im Verwenden von Filtern bei so manchen Instagram-Posts: Die Absicht, die Person aufzuhübschen, kann ins Gegenteil umschlagen, so der Vorstand des Weißenhorner Heimat- und Museumsvereins, letzterer Organisator der Preisverleihung. Und so stehen eben in einem nachgebauten Schaukasten Kröte und Püppchen neben einer Ansicht von Botticellis Original, befindet sich ein schaurig-schöner Kinderschädel bespickt mit unzähligen Bienen.

Die Grenze zwischen den scheinbaren Gegensätzen verwischt, der Übergang ist kaum bemerkbar, eine Portraitreihe, gezeichnet nur aus wenigen Strichen: Vom seriösen Herrn zum Griesgram. Oft bedarf es nur einer geringen Nuance, im Technischen sowie auch in der Physiognomie des Individuums. Diese Dichotomie des Alltags ist es, was die Kunst trotz variabler Ästhetik so anziehend wirken lässt. Um nochmals Ulrich Hoffmann zu zitieren: Das Böse wirkt attraktiver als das Keusche, gesteht der studierte Theologe.

Je nicht konformer die Bilder, desto länger verweilen die Menschen davor

Und noch etwas muss man dem gewählten Motto zugestehen: Die Verweildauer vor den Exponaten scheint proportional zur Nichtkonformität zu sein. Faszination Schrägheit? Benötigt der menschliche Geist länger, um auf Unregelmäßigkeiten zu reagieren? Möglicherweise sind wir so konditioniert, überall eine Struktur, eine Logik erkennen zu wollen. Logisch, aber nicht realitätsgetreu. Und so ziehen schwülstige Lippen, ein ausladendes Gebiss oder auch ein drittes Bein die Besucher in Bann.

Dichotomisch natürlich auch die beiden Bilder der Preisträger: Alina Huber lässt einen bunten Blumenstrauß mit sich darauf niedergelassenen Schmetterling in fröhlichen Frühlingsfarben vor dem düsteren Hintergrund eines entlaubten Baumes erstrahlen. Ein Symbol des Frühlings oder die Sehnsucht nach Hoffnung in schwerer Zeit? Eine Modenschau der ganz besonderen Art bescherte Matthias Düffert letztendlich den ersten Preis: Eine attraktive Frau in nicht weniger ansehnlichen Kleidern in einem morbiden, vom Verfall bedrohten Gebäude. Kathrin Sälzle ließ sich auf dieses Experiment gerne ein, so der Künstler. Hier war sie wieder, die unterschwellige Frage: Wie geht das denn zusammen? Antworten findet man bei einer näheren Betrachtung. Vorab nur so viel: Es passt, es passt sogar sehr gut.

Geöffnet ist die Ausstellung vom 1. März bis zum 16. April zu den bekannten Geschäftszeiten der Stadtverwaltung sowie samstags und sonntags, jeweils 14 bis 17 Uhr.