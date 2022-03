Weißenhorn-Attenhofen

vor 34 Min.

Attenhofen hat die erste "Eine-Welt-Kita" im Landkreis Neu-Ulm

Plus Als vierte Einrichtung in Schwaben erhält der Kindergarten St. Laurentius in Attenhofen das Zertifikat "Eine-Welt-Kita: fair und global". Was Kinder dort lernen.

Von Jens Noll

"Wir sind Kinder einer Welt", singen die Mädchen und Buben mit ihren Erzieherinnen. Alle stehen um einen Globus herum, an der Wand hinter ihnen hängt eine Weltkarte. Menschen sind sehr unterschiedlich, sie haben verschiedene Hautfarben, sprechen eine Vielzahl von Sprachen. Aber sie leben alle auf dieser einen Welt. Dieser Gedanke wird im Kindergarten St. Laurentius in Attenhofen schon den Kleinsten nahegelegt. Dafür wurde die Einrichtung als erste Kita im Landkreis Neu-Ulm mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen