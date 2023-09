Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Trickbetrug per SMS

Eine Frau kommt in Weißenhorn zur Bank, um für einen vermeintlichen Angehörigen Geld zu überweisen. Doch einem Angestellten kommt die Sache komisch vor.

In letzter Minute ist in Weißenhorn am Montag ein Trickbetrug verhindert worden. Eine Frau hatte über einen bekannten Messengerdienst eine Nachricht bekommen, vorgeblich von einem nahen Angehörigen. Der Betrüger forderte sie dazu auf, für ihn zwei Überweisungen zu tätigen.

Die Frau merkte zunächst nicht, dass es sich um einen Betrüger handelte, und begab sich zu ihrer Bank, um die geforderten Überweisungen zu veranlassen. Dort allerdings erkannte ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank die Betrugsmasche und klärte die Frau auf, sodass eine Geldüberweisung verhindert werden konnte und kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Bei dieser Betrugsvariante geben sich die Betrüger mittels SMS oder direkt über einen Messengerdienst als Angehörige aus. Damit die Angeschriebenen keinen Verdacht bezüglich der unbekannten Telefonnummer schöpfen, erklären die Betrüger, dass sie eine neue Telefonnummer haben. Im weiteren Verlauf geben die Täter vor, dass sie aktuell Probleme mit dem Online-Banking haben und fordern die Geschädigten auf, einen Geldbetrag auf ihr Konto zu überweisen oder für sie eine dringend fällige Rechnung zu begleichen. (AZ)