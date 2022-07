Auto vor Supermarkt in Weißenhorn angefahren: 3000 Euro Schaden

Ein Auto prallt auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Weißenhorn gegen einen Nissan. Der Schaden ist hoch. Die Person, die ihn verursacht hat, fährt weiter.

Auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn ist am Freitagmittag ein geparktes Auto angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen 11.30 und 12.10 Uhr. Der betroffene Nissan Note parkte in der vordersten Reihe zur Illerberger Straße hin. Ein bislang unbekanntes anderes Fahrzeug touchierte den Nissan an der Fahrerseite so heftig, dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn, Rufnummer 07309/9655-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)