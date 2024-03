Unbekannter driftet in Bubenhausener Wiese und beschädigt sie

Ein Fahrzeug driftet in einer Wiese in Bubenhausen, die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Freitag mit seinem Fahrzeug in einer Wiese in der Nähe zur Burgstraße in Bubenhausen gedriftet. Wie die Polizei mitteilt verursachte er dabei einen erheblichen Flurschaden.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder/und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)