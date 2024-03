Das Auswahlverfahren für die künftige Museumsleitung läuft

Plus Matthias Kunze, der Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, geht bald in Rente. Potenzielle Kandidaten für seine Nachfolge stellen sich im Hauptausschuss vor.

Hinter verschlossenen Türen hat der Weißenhorner Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss am Montagabend über eine wichtige Personalie gesprochen. Es ging um die Nachfolge von Matthias Kunze. Der Leiter des Heimatmuseums wird voraussichtlich Ende Juli in den Ruhestand gehen. Die Stadtverwaltung hatte die Stelle bereits vor einiger Zeit ausgeschrieben, zahlreiche Bewerbungen sind dem Vernehmen nach eingegangen. Das verwundert nicht, schließlich wartet auf die neue Stelleninhaberin oder den neuen Stelleninhaber eine spannende Aufgabe.

Mehrere Bewerberinnen und Bewerber hatten am Montag die Gelegenheit, die Stadtverwaltung, das Heimatmuseum und das Museumsprojekt kennenzulernen. Abends konnten sie sich den Stadträtinnen und Stadträten einzeln im Hauptausschuss vorstellen. Das Gremium beriet anschließend darüber in der nicht öffentlichen Sitzung. Nach insgesamt etwa einer Stunde wurden die Türen wieder geöffnet für die öffentlichen Haushaltsberatungen.