Weißenhorn

vor 16 Min.

Das Weißenhorner Wölfchen geht nach Norddeutschland

Das Weißenhorner Wölfchen geht in diesem Jahr an einen Norddeutschen: Kabarettistin Kathi Wolf freut sich mit Preisträger Henning Schmidtke.

Plus Henning Schmittke ist der diesjährige Preisträger des Weißenhorner Kabarettpreises. Kabarettistin Kathi Wolf ehrt außerdem einen langjährigen Weggefährten.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Die Stadt Weißenhorn ist auf dem besten Weg, sich zur Hochburg des Kabaretts zu entwickeln. Dies ist vor allem Kathi Wolf zu verdanken, die nun schon zum dritten Mal Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum einlud, das begehrte Weißenhorner Wölfchen zu erwerben.

Natürlich ist die zusätzlich mit 1000 Euro dotierte Trophäe nicht ohne etwas Anstrengung zu haben. Den zwei Damen und zwei Herren, die sich darum bewarben, war nicht weniger aufgetragen, als das Publikum mitzureißen, was aber ungeachtet der Platzierungsreihenfolge durchweg allen bravourös gelang. Kathi Wolf, im schwarzen Lederoutfit führte souverän und professionell durch das nahezu dreistündige Programm. Die Stadthalle war voll besetzt. Allein der Bürgermeister war kurzfristig nicht erschienen, was Wolf zum Anlass nahm, dies in einem launigen Gedicht zu thematisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen