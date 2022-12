Diebe wüten in Kirche: Sekt am Altar versprüht und Messingkreuz gestohlen

Ein Mann und eine Frau versprühen in einer Weißenhorner Kirche Sekt, beschädigen Kerzen und stehlen ein Kreuz. Zeugen beobachten sie und alarmieren die Polizei.

Eine 23-jährige Frau und ein 31-Jähriger haben am Donnerstagabend in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Weißenhorn ihr Unwesen getrieben. Laut Polizeiangaben beobachteten Zeugen, wie die beiden Personen gegen 18 Uhr Sekt im Bereich des Altars versprühten, alle Adventskerzen anzündeten und diese beschädigten. Außerdem stahlen sie ein sakrales Messingkreuz, bevor sie die Kirche verließen.

Polizei gibt der Kirche in Weißenhorn das gestohlene Kreuz zurück

Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten nahm die beiden Tatverdächtigen – dank der guten Personenbeschreibung – wenig später im Bereich des Bahnhofs Weißenhorn vorläufig fest. Die 23-Jährige und der 31-Jährige waren geständig und führten die Beamten zu der Stelle, an der sie das Messingkreuz abgelegt hatten.

Das sakrale Kreuz gaben die Polizisten der Kirche unbeschädigt zurück. Die Beamten leiteten gegen die beiden Tatverdächtigen strafrechtliche Ermittlungen ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften die 23-Jährige und der 31-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. (AZ)