Weißenhorn-Emershofen

14:15 Uhr

Bröckelige Gehwege, Schlaglöcher und Fluglärm: Was die Emershofer stört

Plus Bei der Bürgerversammlung in Emershofen kommen einige Beschwerden zur Sprache. Im Hinblick auf die Wärmeversorgung hat der Bürgermeister schlechte Nachrichten.

Von Stefan Kümmritz

Die erste Bürgerversammlung des Jahres in Weißenhorn ging am Dienstagabend im Saal des Schützenvereins Emershofen über die Bühne. Und bei dieser wurde klar, dass die Bürger und Bürgerinnen dieses Stadtteils an mehreren Ecken und Enden der Schuh drückt. Ein wichtiges Anliegen ist es offensichtlich zu erfahren, wie es um die Wärmeversorgung in Emershofen steht, da eine Anbindung ans Fernwärmenetz nicht möglich sei, wie Bürgermeister Wolfgang Fendt bei der gut besuchten Versammlung berichtete.

Zunächst sprach Fendt vor allem über die finanzielle Lage der Stadt Weißenhorn inklusive aller Stadtteile. Und da konnte er absolut Positives berichten: „Ende des Jahres werden wir schuldenfrei sein. Das können nicht viele Kommunen in der Region von sich behaupten.“ Dabei liefen einige große Projekte. Alleine für den Neubau des Feuerwehrhauses in Weißenhorn müsse eine Investition in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro getätigt werden und die notwendige Sanierung des Museumskomplexes werde rund 18 Millionen Euro verschlingen, wobei aber mit einem Zuschuss von etwa zehn Millionen gerechnet werden könne. „Wir haben als Stadt 20 Millionen Euro auf dem Bankkonto, sodass alles zu stemmen ist“, sagte der Bürgermeister erfreut.

