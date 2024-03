Gruppe beleidigt Pfiffibus-Fahrer am Weißenhorner Bahnhof

Ein Busfahrer will drei Männer und drei Frauen nicht mitnehmen, weil sie keinen gültigen Fahrschein vorlegen können. Die Gruppe reagiert ziemlich ungehalten.

In der Nacht auf Sonntag hat der Fahrer eines Pfiffibusses in Weißenhorn die Mitnahme einer Gruppe verweigert, weil die Frauen und Männer keine gültigen Fahrkarten hatten. Sie wurden deshalb ausfallend und aggressiv. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 1 Uhr am Busbahnhof. Die drei Männer und drei Frauen beleidigten den Fahrer massiv. Zudem traten Personen aus dieser Gruppe mit den Füßen gegen den Kleinbus. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)