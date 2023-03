Martin Mundt folgt auf Frank Ilg in den Stadtrat: Das sind die Gründe

Frank Ilg wird sein Mandat als Stadtrat in Weißenhorn niederlegen. Für ihn rückt der Bankkaufmann Martin Mundt in der Fraktion Freie Wähler/WÜW nach.

Die Fraktion Freie Wähler/WÜW kündigt einen Wechsel in den eigenen Reihen und im Weißenhorner Stadtrat an. Ein Bubenhauser wird das Gremium verlassen, ein Weißenhorner wird das Mandat übernehmen. Nach drei Jahren Mitarbeit in der Fraktion wird Frank Ilg sein Amt als Stadtrat niederlegen. Der Schatzmeister der Weißenhorner Überparteilichen Wähler wird sein Nachfolger.

Wie Jürgen Bischof, der Vorsitzende der WÜW und der Fraktion, mitteilt, nennt Frank Ilg zwei Hauptgründe für die Niederlegung des Mandats. Zum einen weiche die oft sehr operative und reaktive Arbeitsweise im Stadtrat stark von seiner ursprünglichen Vorstellung ab, dass strategische Themen den Kern der Stadtratsarbeit bilden. Zum anderen fehle ihm wegen neuer Verantwortungsfelder in seiner beruflichen Tätigkeit die Zeit, um sich weiter mit den vielfältigen Themen im Stadtrat in der erforderlichen Tiefe zu beschäftigen.

Frank Ilg aus Bubenhausen sitzt seit 2020 für die Weißenhorner Überparteilichen Wähler im Stadtrat. Nun wird er sein Mandat niederlegen. Foto: WÜW

Mundt ist Vorsitzender des Vereins "Rat der Weisen" in Weißenhorn

Deshalb möchte Ilg nach eigenen Angaben seinen Platz lieber für einen Nachrücker freigeben, der sich intensiver mit der Arbeit im Stadtrat auseinandersetzen kann. Gleichzeitig erkläre er sich bereit, für die Mitglieder des Stadtrats und auch für die Bürgerinnen und Bürger weiter als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Die Zusammenarbeit in der Fraktion sei immer sehr gut gewesen, fügt er hinzu. Jürgen Bischof sagt über Ilgs Rückzug: "Wir bedauern dies sehr, respektieren aber selbstverständlich seine Entscheidung und danken ihm ganz herzlich für seine dreijährige Mitarbeit in unserer Fraktion."

Martin Mundt aus Weißenhorn rückt für Frank Ilg in den Stadtrat nach. Foto: WÜW

Für Frank Ilg wird Martin Mundt nachrücken, der bei der Stadtratswahl 2020 nur knapp den Einzug ins Gremium verpasst hatte. Mundt ist 40 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann, Vorsitzender des Faschings- und Charityvereins „Rat der Weisen“ und Schatzmeister der Weißenhorner Überparteilichen Wähler. Laut Mitteilung möchte er sich im Stadtrat insbesondere für die Interessen der jungen Generation und der Familien einsetzen. Auch der Erhalt von Arbeitsplätzen und die weitere Entwicklung Weißenhorns zu einer lebens- und liebenswerten Stadt liegen ihm am Herzen.

Der offizielle Wechsel und Mundts Vereidigung werden voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 24. April stattfinden. (AZ)