Jugendliche wollen mit falschem 500-Euro-Schein bezahlen

Beim Streetfood-Markt auf dem Kirchplatz in Weißenhorn haben drei Jugendliche mit einem falschen 500-Euro-Schein an einem Verkaufsstand bezahlen wollen. Das geschah am Donnerstag gegen 18.40 Uhr. Bei genauerer Betrachtung fiel die Fälschung auf. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion bestätigte die Einschätzung und stellte die falsche Banknote sicher. Die Beamten übergaben die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des Scheines übernimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm. (AZ)