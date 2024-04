Märchenstunde in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Weißenhorn verwandelt sich am Samstag, 27. April, von 15 bis 15.45 Uhr in eine märchenhafte Welt voller Geschichten und Fantasie. Diese Märchenstunde richtet sich an alle kleinen Abenteurer im Alter von vier bis acht Jahren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet die Bücherei (Telefon 07309/2923) um eine Voranmeldung. (AZ)