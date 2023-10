Weißenhorn

26.10.2023

Das Museumsprojekt in Weißenhorn kostet 18 Millionen Euro

Plus Der Stadtrat beschließt die Sanierung und Erweiterung des Museumsensembles auf Basis der aktuellsten Kostenberechnung. Die Verwaltung holt sich Unterstützung.

Von Jens Noll

Die Planung für die Sanierung und die Erweiterung des Museumsensembles in Weißenhorn steht. Mit einstimmigem Beschluss hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die aktuellste Kostenberechnung zur Kenntnis genommen und gebilligt. Auf dieser Basis wird das Projekt genehmigt und weitergeführt, außerdem werden die Förderanträge dafür gestellt. Denn der Freistaat Bayern gewährt Zuschüsse in Millionenhöhe. Die Gesamtkosten für die Sanierung und die Neukonzeptionierung des Heimatmuseums belaufen sich jetzt auf 18 Millionen Euro brutto.

In einer Sondersitzung des Stadtrats im April war noch von 17,1 Millionen Euro die Rede. Doch Bürgermeister Wolfgang Fendt machte nun darauf aufmerksam, dass die Stadt einen Projektsteuerer beauftragen wird, was Kosten in Höhe von 435.000 Euro verursacht. Außerdem wird ein größerer Puffer eingeplant, der sich auf 380.000 Euro beläuft.

