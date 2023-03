Weißenhorn

Vielfalt in der Schranne: So kommt der neue Markt in Weißenhorn an

Der Schrannenmarkt in Weißenhorn war am Eröffnungstag gut besucht.

Plus Der Schrannenmarkt in Weißenhorn feierte am Donnerstag Premiere. Wir haben mit Kunden und Händlern vor Ort gesprochen und Eindrücke gesammelt.

Einladend sehen die weiß-roten Marktstände in der Schranne aus. Schweift der Blick über die bunten Buden, springt einem das breite Angebot ins Auge. Duftender Tee, süßer Honig, weiße Keramiken. Das Besondere an dem Markt: Keiner der Händler hatte am Donnerstagmorgen einen langen Anfahrtsweg. Sie alle kommen aus der Umgebung und bieten Waren an, die es im Einzelhandel so meist nicht gibt. Und das soll künftig zur Regel werden. Einmal im Monat wird die Schranne nun ihre Tore als Markthalle öffnen.

