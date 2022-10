Winterrieden

Jedes Päckchen macht zu Weihnachten ein Kind glücklich

Über 80.000 Päckchen werden bei Humedica in Kaufbeuren jährlich gesammelt, kontrolliert und sortiert.

Plus Seit 20 Jahren sammelt die Hilfsorganisation Humedica "Geschenke mit Herz" für bedürftige Kinder. Eine von 1000 Sammelstellen in Bayern gibt es in Winterrieden.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Als sie bei der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica im Jahr 2003 anfingen, Spenden aus Schulen rund um Kaufbeuren zu sammeln, konnte niemand mit dem heutigen Ausmaß rechnen: Damals waren es 900 Päckchen. Inzwischen, 20 Jahre später, werden bei der Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" über 80.000 gefüllte Kartons für bedürftige Kinder erwartet. Mehr als 1000 Sammelstellen hat Humedica dafür in ganz Bayern eingerichtet. Eine davon organisiert Elisabeth Walter-Dauer in Winterrieden. "Ich finde es einfach toll, dass man dadurch Kindern eine Freude machen kann, die sonst keine Geschenke bekommen würden", sagt sie. Schon seit zehn Jahren beteiligt sie sich an der Aktion.

