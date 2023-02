Auto in Wullenstetten zerkratzt: 2000 Euro Schaden

Eine unbekannte Person beschädigt ein geparktes Auto in der Herbartstraße in Wullenstetten. Die Sendener Polizei bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise.

Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro hat eine bislang unbekannte Person am vergangenen Wochenende in der Herbartstraße in Wullenstetten verursacht. Dort hatte der Besitzer eines grauen Audi A4 seinen Wagen nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 15 Uhr am rechten Straßenrand abgestellt. Als er am Sonntag gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er einen langen Kratzer an der linken hinteren Türe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)