63-Jähriger bedroht Streife und wird durch Schüsse der Polizei verletzt

Ein Mann ist in Krumbach mit einem spitzen Gegenstand auf Polizisten zugestürmt. Daraufhin wurde er von mehreren Schüssen eines Beamten verletzt.

Im nördlichen Bereich der Krumbacher Robert-Steiger-Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem massiven Polizeieinsatz. Weil er ein fremdes Grundstück trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, sollte ein 63-Jähriger kurz nach 13 Uhr von der Polizei kontrolliert werden, berichtet das Polizeipräsidium Kempten. Dann eskalierte die Situation.

Mit Blick auf den Bericht der Polizei und Schilderungen aus der Nachbarschaft (mehrere Versionen eines Videos sind inzwischen in sozialen Netzwerken vielfach geteilt worden) gab es offensichtlich zunächst einen mehrere Minuten andauernden heftigen Wortwechsel zwischen der Streife (eine Polizistin und ein Polizist) und dem aggressiven Mann.

Der Mann habe sich gegenüber den Beamten, so die Polizei in ihrem Bericht, von Anfang an unkooperativ gezeigt. Als er aufgefordert worden sei, das Grundstück zu verlassen, sei er zunehmend aggressiver geworden, habe die Streifenbesatzung bedroht und sei auf die Beamten mit einem spitzen Gegenstand in der Hand zugestürmt. Nach Informationen unserer Redaktion handelte es sich dabei offensichtlich um einen Schraubenzieher.

Die Polizisten hatten den Mann mehrfach aufgefordert, den Schraubenzieher wegzulegen und dem Mann schließlich mit dem Einsatz von Pfefferspray gedroht. Als dieser sich erhob und auf den Polizisten zurannte, setzte dieser Pfefferspray ein - das aber offenbar kaum Wirkung zeigte. Verfolgt von dem Mann, der nach den Polizisten offenbar mit einer großen Lkw-Spielzeugkippe warf, rannten diese aus dem Hof, der Polizist stolperte rückwärts über eine Hecke, der aggressive Mann schlug mit einem großen Spielzeug-Lkw nach dem Polizisten. In der Hand hatte der Mann dabei offenbar auch den Schraubenzieher. "Er bedrohte die Streifenbesatzung und stürmte auf die Beamten mit einem spitzen Gegenstand in der Hand zu", schreibt die Polizei.

Nachdem der Einsatz von Pfefferspray und ein Warnschuss keine Wirkung gezeigt hätte, gab der Beamte mehrere Schüsse in Richtung des 63-Jährigen ab, berichtet das Polizeipräsidium Kempten weiter. Erst danach habe der Mann überwältigt werden können.

Der 63-jährige wurde schwer verletzt

"Der 63-Jährige wurde durch die Schussabgabe getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt", berichtet die Polizei. Wie zu beobachten war, wurde der Mann offensichtlich durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Memminger Kriminalpolizei übernommen. Nähere Hintergründe zur Tat, insbesondere das Verhalten des Mannes, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der polizeiliche Schusswaffengebrauch wird von der Staatsanwaltschaft Memmingen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt geprüft. (zg/pb)