Aktion in Corona-Krise: Musikverein Krumbach verlost Gartenkonzerte

Solche Auftritte sind seit Monaten in der Corona-Pandemie undenkbar. Der Musikverein Krumbach hat sich deshalb etwas einfallen lassen und eine Verlosung auf den Weg gebracht: Drei Gartenkonzerte in kleiner Besetzung gibt es zu gewinnen.

Plus Mit einer neuen Aktion möchte der Krumbacher Musikverein in schwieriger Zeit ein Zeichen setzen. Wie die Pandemie das Vereinsleben verändert hat.

Von Peter Bauer

Das große Frühjahrskonzert des Krumbacher Musikvereins: Es fällt jetzt schon zum zweiten Mal aus. Das deutet an, wie die anhaltende Corona-Krise den Traditionsverein – ähnlich wie andere Vereine – trifft. Doch da ist auch ein erstaunlicher Einfallsreichtum, mit dem die Verantwortlichen die Probleme angehen. Der Musikverein hat jetzt eine Verlosaktion auf den Weg gebracht. Blasmusik im heimischen Garten oder vor der Haustür? Das können Gewinner der Aktion genießen.

Verlost werden bei der Aktion drei Gartenkonzerte in kleiner Besetzung des Musikvereins (etwa 15 bis 20 Musiker). Und dabei schwingt natürlich auch die Hoffnung mit, dass in den kommenden Monaten solche Auftritte möglich sein werden.

Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet Schriftführerin Andrea Dolp, wie die Dauerkrise die Arbeit des Musikvereins verändert hat. Das viel zitierte Vereinsleben? Was ist davon geblieben? Die großen Frühjahrskonzerte? Zweimal ausgefallen. Gemeinschaftliche Proben? Seit Monaten unmöglich. Die Festwoche 2021, die vom Musikverein organisiert wird? Höchst unklar, ob sie stattfindet. Vereinsleben: Das ist gelebtes Ehrenamt, aber da sind eben auch verschiedene Fixkosten für den Dirigenten oder auch den Unterhalt von Räumlichkeiten. „Ohne Einnahmen kann der Verein diese Kosten nicht stemmen“, schreibt der Musikverein.

Zahlreiche Vereine, darunter in der Region viele Musikvereine, befinden sich in dieser schwierigen Lage. Der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Franz Pschierer hat dies kürzlich in einem großen Interview mit unserer Zeitung umschrieben: „Die Moral liegt vielerorts am Boden. Die fehlende Perspektive und fehlende Ziele machen es insbesondere den Vereinsleitungen und Dirigenten zunehmend schwer, sich selbst zu motivieren. Dabei die Motivation bei den Musikkameraden aufrecht zu erhalten, ist schon eine Herkulesaufgabe, die an die Substanz geht.“

Mit der Verlosaktion, die bereits vor einigen Tagen angelaufen ist, möchte der Musikverein seine Einnahmenseite verbessern, um laufende Kosten zu finanzieren. Verkauft werden 300 Lose zum Preis von je 10 Euro. Zu gewinnen gibt es dann insgesamt je drei Gartenkonzerte in kleiner Besetzung des Musikvereins. Verkaufsstelle für die Lose ist das Geschäft Farben Wieland in der Krumbacher Robert-Steiger-Straße 48 a. Die Verlosung soll dann am 5. April, um 11 Uhr, im neuen Krumbacher soziokulturellen Zentrum „Stückwerk“ an der Ecke Luitpoldstraße/Dr.-Schlögl-Straße stattfinden. Detaillierte Infos gibt es auf der Homepage des Krumbacher Musikvereins unter www.mv-krumbach.de.

Die Gewinner werden auf der Homepage und in unserer Zeitung bekannt gegeben. Die zu gewinnenden Konzerte können in einem Gebiet von 30 Kilometern rund um Krumbach stattfinden.

Corona-Krise hat Musikverein Krumbach gebeutelt

Wie sehr sich die Arbeit innerhalb der Vereine verändert hat, zeigt auch ein Blick auf die bevorstehende Generalversammlung. Sie ist für Freitag, 26. März, ab 20 Uhr, angesetzt. Aber erstmals in der Vereinsgeschichte wird es eine rein digitale Versammlung über eine Videokonferenz sein. Genutzt wird, wie Schriftführerin Andrea Dolp erklärt, die Online-Plattform Webex. Die Zugangsdaten für die Online-Sitzung können die Mitglieder unter mv-k@mv-krumbach.de anfordern. Neuwahlen sind diesmal nicht vorgesehen, was den Ablauf erleichtert. Aber natürlich gibt es den üblichen Tagesordnungspunkt „Entlastung der Vorstandschaft“. Doch wie geht das optisch? Denn in einer Videokonferenz sind in der Regel nicht alle Teilnehmer gleichzeitig zu sehen. „Das müssen wir noch klären, aber da findet sich bestimmt eine Lösung“, ist Andrea Dolp optimistisch. Der Musikverein hat mittlerweile im Haus „Stückwerk“ einen Raum angemietet. Die Kaltmiete trägt die Stadt Krumbach, die anfallenden Nebenkosten muss der Musikverein tragen. Wie Andrea Stein berichtet, hat der neue Raum rund 30 Quadratmeter. Er sei etwa dreimal so groß wie der bisherige Raum, der zuletzt in einem Gebäude unweit des Stadtsaals genutzt wurde. Der „Stückwerk“-Raum wird auch als Materialdepot genutzt. Verbessert sind dort die Möglichkeiten, in Kleingruppen zu üben, Vorstandssitzungen könnten im „Stückwerk“ stattfinden. „Könnten“: Derzeit hängt über all dem sozusagen der bleiern-graue Mantel der Corona-Krise.

Der Musikverein hat 62 aktive Musiker, rund 85 Kinder und Jugendliche in Ausbildung (Jugendkapelle, Nachwuchsorchester, Blockflöten, Früherziehung), 169 passive Mitglieder und 14 Ehrenmitglieder.

Mitgliederzahl des Musikverein Krumbach bliebt weitgehend konstant

Andrea Dolp freut sich, dass der Musikverein seine Mitgliederzahl auch in der Krise weitgehend konstant halten konnte. „Aber die Geselligkeit, das Beisammensein, das fehlt uns sehr“, sagt sie. Proben in der Gemeinschaft sind derzeit nicht möglich. So mancher Musiker übt regelmäßig zuhause, andere hingegen nur sporadisch. Die 37-jährige Andrea Dolp spielt seit rund 25 Jahren im Musikverein Querflöte. Sie erklärt, dass auch sie zuletzt eher unregelmäßig geübt hätte. Aber „dafür singe ich mehr“, sagt sie mit einem Lächeln. Der Grund dafür ist ihre zehnjährige Tochter. Andrea Dolp ist bekanntlich mit dem bekannten Kirchenmusiker Michael Dolp verheiratet.

Junge Menschen für die Blasmusik und den Musikverein begeistern? Das ist alles andere als leicht in dieser Corona-Zeit. Um die Jugendarbeit beim Musikverein kümmert sich maßgeblich Monika Brandner. Einzelunterricht ist derzeit wieder möglich. Monika Brandner ist wegen der Abstandsregeln auch schon ins Vereinsheim Billenhausen ausgewichen. Die Situation sei für die Vereine nicht leicht, erklärt Andrea Dolp. Aber sie sehe auch, dass es beispielsweise Berufsmusiker, die sozusagen „von der Musik leben“, noch sehr viel schwerer hätten. Und sie hofft wie viele auf die warme Jahreszeit, die jetzt kommt und das „unter freiem Himmel“ für die Vereine doch wieder so manches möglich wird. Auch die Konzerte, die jetzt bei der Verlosaktion gewonnen werden können.

