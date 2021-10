Aletshausen, Haupeltshofen und Wasserberg bekommen gleiche Wasserpreise

Plus Ab Dezember gibt es einheitliche Gebühren und Abgabepreise für die Wasserversorgung in Aletshausen, Haupeltshofen und Wasserberg. Wie sich der Preis ändert.

Bei der September-Sitzung der Gemeinderäte in Aletshausen wurde einstimmig beschlossen, dass die Wasserversorgungen Aletshausen/Haupeltshofen und Wasserberg zum Abrechnungs-Zeitraum vom 1. Dezember 2021 rechtlich zu einer Anlage verschmolzen werden sollen. Dazu ist der Neuerlass der Wasser-Abgabesatzung notwendig. Beide Änderungen wurden bei der jüngsten Zusammenkunft nach langer Diskussion einstimmig beschlossen.